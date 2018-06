Netflix komt met nieuwe Spaanse serie

De serie Hache krijgt acht afleveringen en is gebaseerd op waargebeurde verhalen rondom Helena, een vrouw te midden van de heroïnehandel in het Barcelona van de jaren zestig. De rol van Helena wordt gespeeld door actrice Adriana Ugarte, bekend van The Time Between en Julieta. Haar tegenspeler is Javier Rey, die dit jaar de prijs voor beste acteur won op het Malaga Film Festival voor zijn rol in Sin Fin.