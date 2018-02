Netflix lanceert nieuwe film met Michiel Huisman

Lil' Kleine vervangt Sanne Hans als coach in The Voice

1:16 De 23-jarige rapper Lil' Kleine is de nieuwe coach in het volgende seizoen van The voice of Holland. Miss Montreal-frontvrouw Sanne Hans gaat er een jaartje tussenuit, maakte ze vanavond bekend. Ali B., Waylon en Anouk zijn volgend jaar wel weer van de partij.