Netflix maakt nieuwe Matilda-film

De Hollywood Reporter schrijft dat Netflix en Sony Productions aan het onderhandelen zijn. De film zou én in de bioscopen in Groot-Brittannië te zien zijn én wereldwijd op Netflix. De musical, die is geïnspireerd op Dahls boek uit 1988, draait om een bijdehante boekenworm die ontdekt dat ze telekinetische gaven heeft. De nieuwe film wordt geregisseerd door Matthew Warchus, die eerder de musical al regisseerde.

Het is de tweede film die wordt gemaakt op basis van het boek. In 1996 speelde Mara Wilson Matilda in de gelijknamige film, waarin Danny DeVito haar vader speelde. Die film stelde teleur in de bioscoop, maar werd vervolgens een culthit op video.