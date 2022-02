Netflix verwijdert alle Marvel-series en 44 andere titels

Welcome to the Future 2022 is mogelijk laatste editie

De veertiende editie van muziekfestival Welcome to the Future (WTTF) is de laatste editie van het festival in het natuur- en recreatiegebied Het Twiske en mogelijk ook de laatste editie van het festival. De organisatie van het muziekfestival maakt vanochtend bekend dat het festival ‘stopt in deze vorm’ na de editie van 2022. Of en hoe het festival na deze editie terugkeert, is nog niet besloten.

