Netflix verwijdert Charlie’s Angels, xXx: The Return of Xander Cage en 24 andere titels

recensie Rocken in een trouwjurk? Anouk doet het gewoon

De term ‘rockchick’ is voor Anouk definitief verleden tijd. Voortaan mag de 47-jarige zangeres als ‘rockbruid’ door het leven. Hoezo nog eens omkleden na de huwelijksvoltrekking? Rocken in een knellende jurk gaat Anouk best af, blijkt op een vol Malieveld in Den Haag.

12 juni