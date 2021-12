Netflix verwijdert Friends, Modern Family en meer favorieten

Bioscoopre­lea­se Soof 3 voor de vierde keer uitgesteld

De release van de bioscoopfilm Soof 3 is wederom uitgesteld. Vanwege de nieuwe coronamaatregelen is er onvoldoende capaciteit in de bioscopen. Er is nog geen nieuwe datum gevonden, laat een woordvoerder van distributeur Dutch FilmWorks weten.

29 november