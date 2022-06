Netflix verwijdert London Has Fallen en 5 andere titels

London Has Fallen

Deze week haalt Netflix de Olympus Has Fallen-opvolger London Has Fallen uit het assortiment. De Britse premier overlijdt onder mysterieuze omstandigheden. Belangrijke wereldleiders komen bijeen op zijn begrafenis. Met al die belangrijke mensen samen is deze begrafenis het doelwit van een terroristische organisatie, die als doel heeft de wereldleiders een voor een te doden en de Britse hoofdstad te verwoesten. Alle hoop om deze aanslagen te stoppen is gevestigd op de Amerikaanse president (Aaron Eckhart), het hoofd van de geheime dienst Mike Banning (Gerard Butler) en een Engelse MI-6 agent. Morgan Freeman is te zien als de Vice-President Allan Trumbull.