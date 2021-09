Netflix verwijdert The Shining, Annabelle en 61 andere titels

Maarten van Rossem 's nachts aangeval­len: ‘Hij begon me te stompen’

15:42 Maarten van Rossem is een fervent wandelaar, maar de bekende historicus onthult in zijn podcast dat dit niet altijd zonder risico is. Tegenwoordig gaat hij op een vroeger tijdstip op pad, maar toen hij jonger was liep hij vaak 's nachts. In zijn eigen Utrecht werd het jurylid van De Slimste Mens toen aangevallen. ,,Ik dacht: ik moet me zo snel mogelijk uit de voeten maken.”