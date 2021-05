Netflix verwijdert Wild Card en dertien andere titels

‘Prins Charles nog steeds woedend op Harry wegens interview met Oprah’

9:02 Hoewel de terugkeer van prins Harry naar het Verenigd Koninkrijk, vanwege de uitvaart van zijn opa prins Philip, voor een verzoening had moeten zorgen, lijkt het tegendeel waar te zijn. Volgens een bekende Britse koningshuisdeskundige is prins Charles nog altijd woest over het interview dat Harry en zijn vrouw Meghan in maart aan Oprah Winfrey gaven. Dit meldt Us Weekly.