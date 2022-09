Netflixreeks Dahmer heeft beste seriedebuut ooit op streamingdienst

Een week geleden werd Dahmer - een veelbesproken fictiereeks over seriemoordenaar Jeffrey Dahmer - gelanceerd op Netflix. In zijn eerste week werd de reeks al ruim 196,2 miljoen uur bekeken. Daarmee staat ‘Dahmer’, uit de koker van Ryan Murphy, stevig bovenaan de kijklijsten. De tweede best bekeken reeks van vorige week, het tweede seizoen van Fate: the winx saga , moet het doen met ‘slechts’ 60,97 miljoen kijkuren.

Dankzij die goeie cijfers heeft Dahmer het beste seriedebuut ooit op Netflix. Geen enkele gloednieuwe reeks haalde in de eerste week meteen al zulke cijfers. Al wil dat niet zeggen dat Dahmer ook in het algemeen de best bekeken reeks is. Sinds het begin van de metingen in juni 2021 zijn er al tien reeksen geweest die betere weekcijfers scoorden dan Dahmer. Alleen ging het dan bijvoorbeeld om vervolgseizoenen van een reeks - Stranger things serie 4 trok bijvoorbeeld 286,8 kijkers in de eerste week - of om cijfers die niet in de eerste week genoteerd werden. Zo werd het eerste seizoen van Squid game maar liefst 571,8 miljoen uur bekeken, maar pas in de derde week.