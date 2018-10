Neymar na zes jaar weer vrijgezel

Volgens Marquezine was het Neymar die de knoop doorhakte. ,,Maar er is nog steeds veel respect en veel liefde voor hem en voor alles waar we voor geleefd hebben”, vertelt ze aan de Britse krant. Normaal gesproken is de brunette erg gesteld op haar privacy. Dat ze dan ook wat loslaat is een uitzondering. ,,Dat doe ik eenmalig.”



Marquezine houdt de reden van de breuk geheim. Wel stelt ze dat het absoluut niets te maken heeft met de politieke situatie in hun land, nu daar presidentsverkiezingen aan de gang zijn die voor veel onrust zorgen. Lokale media claimden eerder dat dat wel de oorzaak zou zijn. ,,Daar heeft het niets mee te maken. Het is zijn beslissing, maar het is oké.”



De twee zouden volgens Daily Mail al vaker uit elkaar zijn geweest, maar kwamen uiteindelijk altijd weer samen.