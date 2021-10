Nick & Simon maken kerstspecial van Onmogelijke Duetten

Documentai­re met voi­ce-over Alec Baldwin voorlopig uitgesteld

26 oktober De release van een nieuwe documentaire over het drinkwaterschandaal in de Amerikaanse stad Flint, waarbij acteur Alec Baldwin de voice-over heeft ingesproken, is tot nader order uitgesteld. De makers besloten hiertoe na het drama op de set van de nieuwe film van Baldwin, waarbij hij afgelopen donderdag per ongeluk de 42-jarige cameravrouw Halyna Hutchins doodschoot.