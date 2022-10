Nick & Simon verzamelen foto's met fans voor laatste videoclip en concert

Van Goed Naar Beter staat op de afscheidsplaat van Nick & Simon, die op dezelfde dag uitkomt. Het is een verzamelalbum met de grootste hits, samen met de singles Van Goed naar Beter en het al eerder uitgebrachte Leef de Dag . De ingezonden beelden zijn ook op beeld te zien tijdens de afscheidsconcerten in de Rotterdamse concertzaal Ahoy. Het laatste concert van Nick & Simon vindt plaats op 10 april 2023.

Nick Schilder en Simon Keizer kondigden in augustus aan te stoppen als muzikaal duo. Keizer vertelde bij talkshow Jinek dat hij het initiatief nam voor de breuk, omdat hij geen plezier meer beleefde in optredens.

