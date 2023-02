Nick Offerman was bijna niet te zien in The Last of Us: ‘Ik wilde het script niet eens lezen’

In eerste instantie had Offerman zelfs geen tijd om de rol aan te nemen. ,,Het was een groot dilemma. Ik wilde het script niet eens lezen”, geeft de acteur toe. Maar diep vanbinnen wist hij dat de serie iets speciaals zou worden. ,,Ik ben een grote fan van Craig Mazin, dus ik wist dat de show zeer goed zou worden”, verklaart hij. Dat hij de rol uiteindelijk aanvaardde, hebben we te danken aan zijn vrouw Megan Mullally, bekend van Will & Grace . Zij wist Offerman te overtuigen om Bill te spelen in de HBO-reeks. ,,Ze las het script en zei: ‘Je gaat naar Calgary, maatje. Heel veel plezier! Jij kan dit!’’’, vertelt de acteur aan Jimmy Kimmel.

The Last of Us gaat over een eigenaardig gemuteerde schimmel, die mensen in een razendsnel tempo in besmettelijke zombies doet veranderen. De kijker volgt het bijzondere verhaal van de alleenstaande vader Joel (Pedro Pascal) die als smokkelaar fungeert in een post-apocalyptische quarantainezone in Boston. Daar krijgt hij de aartsmoeilijke missie om de veertienjarige Ellie (Bella Ramsey), die immuun is voor de vreselijke ziekte, heelhuids te vervoeren naar het westen van de Verenigde Staten. Zij is de enige hoop op een mogelijk vaccin. Tijdens hun levensgevaarlijke avontuur ontwikkelen de twee een vertederende band, die deels wordt gevoed door hun trauma.