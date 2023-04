Nick Schilder komt met eerste solotour: ‘Terug naar jeugdliefde’

Onverwach­te wending in Vlaamse Boer zoekt Vrouw: kandidate heeft relatie met neef van boer Kevin

In Nederland is het nog even wachten tot Boer zoekt Vrouw begint, in België zijn tv-kijkers al in de ban van de kijkcijferhit. Boer Kevin is de meest besproken kandidaat uit Boer zkt Vrouw, dat wordt uitgezonden op de commerciële zender VTM.