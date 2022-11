Nick, Simon en Kees duiken nu in The Beatles

Eerder maakte het trio de succesvolle docuseries over Simon en Garfunkel en ABBA, respectievelijk Nick, Simon & Kees: Homeward Bound (2020) en Nick, Simon & Kees: Take a chance on me (2021). De reeks over Paul Simon en Art Garfunkel, waarvoor ze onder meer afreisden naar New York, werd in 2020 genomineerd voor de Gouden Televizier Ring. Die ging uiteindelijk naar Over Mijn Lijk.