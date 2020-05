Nick, Simon en Kees in New York trappen af met bijna 1 miljoen kijkers

De drie vrienden reizen in Homeward Bound af naar New York, waar ze de gangen van hun idolen Simon & Garfunkel nagaan. Ze ontmoeten verschillende mensen die met het duo hebben gewerkt, maar leren ook de wijken in de wereldstad kennen. Kees Tol, sidekick in het programma, maakte de documentaire over de zoektocht. Daarover zei Simon Keizer eerder in een interview met deze site: ,,Het maken van de documentaire is het programma geworden.”



Fanatieke Twitteraars die voor de buis zaten en naar de eerste aflevering keken, zijn verrast. ‘Wat een geweldige feelgood-tv, Homeward Bound’, schrijft iemand. En een andere kijker: ‘Denk dat iedereen dit verzetje wel even kan gebruiken. Drie vrienden, lol met elkaar. Heerlijk. En ondertussen ook nog de voetafdrukken van je idolen volgen.’