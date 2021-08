Nickelback komt na vier jaar met een nieuw album

Nickelback komt na vier jaar met een nieuwe plaat. De Canadese rockband werkt op dit moment aan de opvolger van Feed The Machine , zo vertelde bassist Mike Kroeger in een interview met Tulsa Music Stream.

De band componeert en neemt de muziek op in een studio in Canada. ,,We waren daar, maar door omstandigheden moest onze producer even wat tijd vrij nemen. Ik maakte van de gelegenheid gebruik om naar huis te gaan om in Los Angeles met familie tijd door te brengen. Maar ik ga er over een paar weken weer heen om er mee verder te gaan”, zei Kroeger, de broer van frontman Chad Kroeger.

Wanneer het album verschijnt, wilde hij nog niet verklappen. De band werkt liever niet met een deadline uit angst om ‘een waardeloze plaat’ af te leveren. ,,We doen het volgens ons schema, in ons eigen tempo. En het is klaar als het klaar is.” Voor volgende zomer staat al wel een tournee gepland. ,,Dus we zullen van tevoren wel wat dingen aan de mensen moeten laten horen”, aldus Kroeger.

Nickelback brak in 2001 door met het nummer How You Remind Me. In totaal brachten de mannen tot nu toe negen albums uit.

