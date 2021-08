Nicki Minaj en man aangeklaagd voor intimideren vrouw

De vrouw beweert onder andere dat Nicki Minaj haar via een tussenpersoon 500.000 dollar heeft aangeboden in ruil voor het herroepen van haar beschuldigingen tegen Petty. Toen dat aanbod werd afgeslagen, werd het slachtoffer naar eigen zeggen doelwit van ‘een aanval van intimiderende telefoontjes en ongevraagde bezoeken’.



Kenneth Petty heeft 4,5 jaar in de gevangenis gezeten nadat hij had toegegeven schuldig te zijn aan een poging tot verkrachting van de destijds 16-jarige vrouw. Ook werd hij vorig jaar gearresteerd omdat hij zich niet had geregistreerd als zedendelinquent. Het juridische team van Minaj en Petty heeft nog niet gereageerd op de beschuldigingen.



Nicky Minaj en Kenneth Petty begonnen in 2018 met daten en maakten een jaar later bekend getrouwd te zijn. Het stel heeft een zoontje van 11 maanden oud.