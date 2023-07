Nicol Kremers - de ex van Peter Gillis - en Talpa sluiten deal: Talpa haalt haar uit ‘Massa is kassa’

Nicol Kremers zal in het lopende seizoen van de SBS-realityshow Massa is kassa, rond de Brabantse vakantieparkondernemer Peter Gillis, niet meer te zien zijn. Kremers deed onlangs aangifte van een serie strafbare feiten tegen haar ex-vriend Gillis en eiste vorige week dat er geen beelden of terugblikken van haar in Massa is kassa meer te zien zouden zijn, of dat ze in de serie nog belachelijk wordt gemaakt.