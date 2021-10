Nicolaas en Tim 100 dagen in de ggz: ‘Hun psychische toestand toont kwetsbaarheid in ons allemaal’

In de eerste scène van 100 Dagen in je hoofd proberen Nicolaas Veul (37) en Tim den ­Besten (34) op een plattegrond uit te vinden waar ze de komende drie maanden aan het werk zullen gaan, als een vrouw met kor­ate stappen hun kant opkomt. ,,Hé, niet ­zoenen op het zebrapad,” zingt ze uit volle borst, en loopt de twee straal voorbij. ,,Ik weet nou niet of ik mag lachen,” zegt Veul. ,,Dat is toch niet zo erg, het is toch best grappig,” antwoordt Den Besten.