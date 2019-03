Nicolas Cage gaat voor de vierde keer trouwen

Mariska van Kolck en Tony Neef samen in musical over schnabbel­ar­ties­ten

25 maart Mariska van Kolck en Tony Neef spelen de hoofdrollen in de nieuwe musical Haal het doek maar op - van Appelscha tot Zierikzee. De musical over artiesten op de schnabbeltoer is van januari tot mei 2020 in de Nederlandse theaters te zien, maakte producent De Graaf & Cornelissen Entertainment vandaag bekend.