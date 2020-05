Nicolas Cage scoort hoofdrol in serie over Tiger King

Tiger King vertelt het verhaal van twee tegenpolen: Joe Exotic, de zeer excentrieke eigenaar van een goedlopend wildpark, en Carole Baskin, de oprichter van dierenrechtenclub Big Cat Rescue. Langzaam maar zeker voert regisseur Eric Goode de kijker puzzelstukjes die leiden naar een gewelddadige ontknoping.



De vandaag aangekondigde serie zal zich focussen op het leven van Joe Exotic en zijn opkomst en ondergang. Het is niet de eerste geacteerde serie die wordt ontwikkeld over een van de personages uit Tiger King. Komiek Kate McKinnon werkt aan een reeks over het leven van Carole Baskin en haar jarenlange strijd tegen Joe Exotic.



Het is voor de eerste maal dat Cage zijn naam verbindt aan een grote televisieserie. De acteur speelde in de jaren negentig in grote hits als Face/Off en Con Air en won een Oscar voor Leaving Las Vegas. Recent kondigde hij aan dat een derde deel komt in de populaire reeks National Treasure, waarin hij een Amerikaanse archeoloog speelt die artefacten opspoort.