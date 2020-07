Nicole Kidman en Keith Urban onder vuur nadat ze coronahotel overslaan

Niek snapt concurren­tie niet: 'Ik ben enige die bij Gaby Blaaser past’

21 juli Kiest Gaby Blaaser voor Niek of Joey? Dat is de grote vraag die kijkers van The Bachelorette tot morgen in spanning houdt. Voor de Bredase Niek is het overduidelijk: ,,Ik ben de enige die Gaby precies kan bieden wat ze zoekt.”