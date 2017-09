Nicole Kidman slaat twee kinderen over in bedankspeech

,,Ik heb een grote artistieke familie die me steunt door de ups en de downs", zei ze. ,,Jullie zijn me zo trouw geweest doorheen mijn hele leven. Bedankt daarvoor. Ik ben ook een moeder en een echtgenote. Ik heb twee dochtertjes, Sunnie en Faith. En mijn allerliefste Keith (Urban, red.), die ik vroeg om me te helpen om mijn artistieke pad te volgen. Ze hebben er allemaal zo veel voor opgegeven. Daarom draag ik dit op aan hen. Ik wil gewoon dat mijn twee meisjes dit in hun kast kunnen zetten, ernaar kunnen kijken en kunnen denken: elke keer dat mijn mama me niet in bed heeft kunnen stoppen, dit is de reden. Ik heb ten minste iets in de plaats."



Brok

Terwijl heel wat kijkers een brok wegslikten, waren op Twitter verbaasde geluiden te horen. ,,Wacht eens even. Heeft Nicole Kidman niet vier kinderen?", klonk het onder meer, verwijzend naar haar twee geadopteerde kinderen Isabella (24) en Connor (22) Cruise, uit haar huwelijk met haar ex Tom Cruise.