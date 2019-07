Nicole Kidman sluit derde seizoen Big Little Lies niet uit

De laatste aflevering van de tweede reeks van de populaire HBO-serie, waarin ook Reese Witherspoon, Zoë Kravitz, Laura Dern en Shailene Woodley de hoofdrollen vertolken, werd vorige week uitgezonden. Om te voorkomen dat ze alvast verhaallijnen voor een mogelijk derde seizoen verklapt, doet Nicole bewust geen uitspraken over het open einde van het tweede seizoen. ,,Het is waarschijnlijk beter om het een beetje mysterieus te laten."



Big Little Lies is gebaseerd op het gelijknamige boek van Liane Moriarty. Het eerste seizoen uit 2017 omvatte het volledige verhaal van het boek. Vanwege het succes werd Liane gevraagd een nieuw verhaal te pennen voor een tweede reeks.