Nicolette Kluijver, kinderen en ex wonen definitief op Bonaire: ‘We doen het op onze eigen manier’

Volgens Nicolette was het ‘niet de bedoeling’ om permanent op de Antillen neer te strijken. ,,Het was tijdelijk. Expeditie Robinson werd uitgesteld, Joost had een sabbatical. Dus toen gingen we. Twee jaar later zitten we er nog steeds’’, vertelde ze zondag in het programma Rooijakkers over de vloer. Inmiddels voelt Bonaire ‘als thuis’.

Nicolette verkocht haar woonboerderij in Ouderkerk aan de Amstel, raakte op Bonaire verliefd op een villa met genoeg kamers voor haarzelf, dochter Isabella (10) en de negenjarige tweeling Ana-Sofia en Jesse. Hun vader Joost woont een paar huizen verderop. Het eilandleven, dat bevalt het gezin wel. De kinderen zijn ‘lekker verwilderd’, met ‘blote voeten en wilde haren’. Over haar relatie met cosmetisch arts Joost: ,,Vaak willen mensen er een stempel opplakken. Ik kan het ook niet uitleggen, maar we doen het op onze eigen manier. We zijn exen, en soms vrienden, en soms even niet. Er is een reden dat we uit elkaar zijn. Ik was ziek, daarvoor was het eigenlijk ook al niet goed. Je probeert op te krabbelen na zo’n ziekte, en dat is nooit gelukt.’’

Op de geruchten dat ze een relatie zou hebben met collega Rick Brandsteder, is Nicolette duidelijk. ,,Rick en ik, dat is echt niet waar.’'

Afgebroken zwangerschap

Kluijver ging door een moeilijke tijd toen ze in 2017 de diagnose tuberculose, en daarna longkanker, kreeg. In die periode kreeg ze te horen dat ze zwanger was. ,,Ik moest die zwangerschap afbreken omdat ik zware medicatie had, en er stond een PET-scan gepland. Ik kon gewoon niet zwanger zijn. Dat heb ik niet kunnen verwerken, want daarna kwam het bericht dat ik kanker had. Als ik niet ziek was geweest, had ik dat kindje natuurlijk laten komen.’’

De presentatrice vermoedt dat het de reden is geweest dat ze nog geen liefde in haar leven heeft. ,,Het kost tijd om dat toe te laten. Ik moest eerst mezelf weer helemaal lief gaan vinden.’’ Als het over haar carrière gaat, hoopt ze nog ‘heel lang’ Expeditie Robinson te presenteren. ,,Nu houd ik jou dan, goed? Al dat gewissel is ook niet goed’’, reageert ze lachend op het feit dat Art Rooijakkers haar duopresentator wordt.

