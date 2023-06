Nicolette Kluijver moest vierde zwangerschap afbreken vanwege ziekte

Expeditie Robinson -presentatrice Nicolette Kluijver (38) heeft de zwangerschap van haar vierde kindje noodgedwongen moeten afbreken, omdat zij ernstig ziek was. Dat vertelt ze in de aankomende aflevering van Rooijakkers over de vloer . In 2017 werd ze gediagnosticeerd met longkanker.

In de aflevering die aanstaande zondag op RTL 4 te zien is, maar nu al op Videoland staat, bezoekt Art Rooijakkers de moeder van drie kinderen op Bonaire, waar ze een aantal jaar geleden naartoe is verhuisd. Hij spreekt met haar over de periode die voorafging aan de longkankerdiagnose die ze in 2017 kreeg. Kluijver voelt zich dan al een tijdje niet zo goed en besluit naar het ziekenhuis te gaan. ,,Daar zagen ze een vlek en in eerste instantie was dat tuberculose”, vertelt ze. Ze krijgt daarop zware medicatie. ,,Ik kreeg zelfs haaruitval en pijn aan mijn botten.” Ze wordt een tijd niet ongesteld en denkt dat dat te maken heeft met de medicatie. ,,Maar ik bleek zwanger te zijn van de vierde.”

Ze kón helemaal niet zwanger zijn, want de medicijnen kunnen gevaarlijk zijn voor de baby en ook staat een PET-scan gepland voor de vlek op haar long, wat bij een zwangerschap ‘niet wenselijk’ is. ,,De zwangerschap moest ik afbreken", zegt de presentatrice. Tijd om het verdriet daarover te verwerken was haar niet gegeven, want kort daarna hoorde ze dat ze kanker had. ,,Als ik niet ziek was geweest, had ik het kindje wel laten komen. Het voelt zo verschrikkelijk dat je daar afscheid van moet nemen. Je wilt het wel houden, maar het kan niet, want je lijf is ziek.”

De periode heeft grote impact op haar relatie met haar toenmalige man Joost. In 2020 gingen ze uit elkaar. ,,We hebben zo veel meegemaakt. Niet alleen die ziekte, maar ook het verliezen van ons kindje. Het was gewoon te veel.”

