Nicolette zit met haar handen in ‘t haar en Frans is betrapt

Temptation Island Brutale Danicio kruipt bij Milou in bed: Je hebt een heerlijk lichaam

21:52 Het eerste kampvuur is nog maar net achter de rug, of de vrijgezelle mannen en dames zien hun kansen al schoon. Vanavond waren het onder meer Ayleen en Danicio die de stoute schoenen aantrokken en hun verleidingstechnieken projecteerden op Heikki en Milou. ‘Ik voel me echt tot je aangetrokken', fluisterde Danicio tegen Milou terwijl hij bij haar in bed kroop.