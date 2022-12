Nielson en zijn vrouw ‘werken aan relatieproblemen’ na geruchten over vreemdgaan

Nielson en zijn vrouw Hanna ‘werken aan hun relatieproblemen’. De 33-jarige zanger reageert daarmee op geruchten die afgelopen weken de ronde deden over hem. Volgens roddelkoningin Yvonne Coldeweijer zou Nielson zijn vrouw namelijk hebben bedrogen. ‘Dit gedeelte van ons leven is privé en houden we verder tussen ons’, aldus de singer-songwriter.

Coldeweijer deelde vorige week een aantal gesprekken die tussen Nielson en een fan zouden zijn gevoerd. Daarin was onder meer te lezen hoe de zanger na een van zijn shows een vrouw uitnodigde op zijn hotelkamer. Ook waren er beelden van een mogelijk slapende Nielson te zien.

Hoewel Niels Littooij, zoals de zanger echt heet, de geruchten bevestigt noch ontkent, laat hij vandaag wel weten dat hij en zijn vrouw Hanna ‘samen bezig zijn met het oplossen van problemen in ons huwelijk’. Nielson treedt verder niet in details. ‘Dit gedeelte van ons leven is privé en houden we verder tussen ons. Hanna en ik hopen op jullie respect hiervoor’, aldus de Dordtenaar.

Nielson en zijn jeugdliefde Hanna gaven elkaar in 2016 het jawoord in hun woonplaats Dordrecht. Op Instagram noemde de zanger zijn trouwdag de belangrijkste dag van zijn leven. ,,Op deze prachtige dag ben ik getrouwd met the beauty & the brains! Negen jaar lang was Hanna mijn vriendin en nu mag ik haar mijn vrouw noemen. Ik ben nog nooit ergens zo trots op geweest!’’

Volledig scherm Nielson reageert op geruchten over vreemdgaan. © Instagram Stories Nielson

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: