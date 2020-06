Nielson treedt in Ziggo Dome op voor 2500 man: ‘Ineens is dit weer een concert als vanouds’

Het concert van de IJskoud -zanger zou via een livestream te zien zijn voor fans, maar nu kan een deel van hen er gewoon bij zijn. ,,Door de versoepelingen die vorige week zijn aangekondigd rondom evenementen, mag ik nu ineens met trots vertellen dat mijn livestreamconcert op 9 juli in de Ziggo Dome toegankelijk gaat zijn voor 2500 mensen”, aldus Nielson op Facebook.

,,Ineens is dit weer een concert als vanouds, met een groot publiek. Dat had ik ook niet voorzien, maar ik vind het wel fucking vet. En ik ben van plan om er een enorm feest van te maken”, vervolgt hij de aankondiging.

Zijn concert is de eerste in de Larger Than Live-reeks van de Ziggo Dome. Artiesten als De Jeugd van Tegenwoordig, Rolf Sanchez, Typhoon en Maan volgen later. Tickets voor het concert van Nielson gaan dinsdag om 12.00 uur in de verkoop.