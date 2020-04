Nielson: ‘Voor mij is deze coronacrisis bijna een zegen’

Hoe gaat het met je?

,,Ik ben gezond, zit met mijn vrouw Hanna en onze hond Budgie thuis in Dordrecht. Als we Budgie uitlaten, houden we er rekening mee dat we andere mensen zoveel mogelijk mijden. De hond vindt het trouwens fantastisch dat we nu altijd thuis zijn. We hebben een mooi uitzicht, voor de deur hebben we een soort vijver met een eilandje waar allemaal kippen en ganzen lopen. Ik maak me over ons geen zorgen, wel over mijn vader, die net geopereerd is en mijn opa, die niet zo gezond meer is. Ik kan niet bij ze langs, dus ik moet Facetimen. Ik blijf positief denken. Ik zou ook kunnen focussen op het feit dat ik niet eens naar de begrafenis zou kunnen als mijn opa nu zou overlijden. Maar ik kies ervoor dat niet te veel te doen.’’