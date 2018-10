'Niemand in de popscene kan live goed zingen'

Jett Rebel serveert zelfgebakken koekjes. Veganistisch zijn ze. Een experiment, want hij is sinds anderhalf jaar dan wel vegetariër, hij twijfelt over een vervolgstap. Hij somt zijn inmiddels uitgedreven verslavingen op: ,,Ruim twee jaar geleden verdwenen de alcohol en de harddrugs, toen de weed en daarna het vlees.’’



Een levenswijze waaraan de muzikant (Jelte Tuinstra, 27) sindsdien standvastig vasthoudt. ,,Geloof me: ik heb inmiddels menig schaal cocaïne onder m’n neus gehad, maar ben heel gedisciplineerd. Ik gebruik niets.’’ Welke zondes er nog resteren? ,,Hard rijden op de snelweg. En ik blijf gek op pittig eten. Ik ga nergens naar toe zonder gedroogde pepers.’’



En dan zijn grootste verslaving: muziek opnemen. Bracht hij na januari 2016 drie albums in twaalf maanden uit, daarna beteugelde hij zijn scheppingsdrift enigszins. Toch is er anderhalf jaar na Super Pop alweer een nieuw album: 7. Volgens Tuinstra ‘de beste plaat die ik nu in me heb’ en gemaakt ‘op de meest catchy manier die ik maar kan verdragen.’



Hij doelt onder meer op de losse singles, Amy en Good Boy, die al van het album kwamen. ,,Ik ben een vinylfreak, luister een plaat van voor naar achter en weer terug. Maar in deze tijd is het belangrijk met je liedje op de radio of een playlist van Spotify te komen. Ik blijf een album-guy, maar denk dat deze liedjes ook op zichzelf kunnen staan.’’