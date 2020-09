Nienke Plas en haar vriend Resley zijn getrouwd

Vorig jaar mei vroeg Resley zijn vriendin ten huwelijk op een bootje in Dubai. Resley schreef toen op Instagram dat Nienke meteen vol overtuiging ja zei, ‘nog voor ze de ring had gezien’.

Nienke en Resley hebben samen al een zoontje, Frenky-Dean. Resley doet het management van Nienke, die bekend is van de film Elvy’s Wereld en het tv-programma Zon, Zuipen en Ziekenhuis. Ook dook ze afgelopen seizoen op in de TV Kantine, waarin ze onder anderen Glennis Grace persifleerde. In de eerste reeks van The Masked Singer was ze de Bidsprinkhaan.