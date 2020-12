Nienke Plas in verwachting van tweede kindje

‘Wij zijn helemaal op van geluk. Er groeit een kleine Stjeward in mijn buik’, jubelt Plas onder het kiekje van haar zoon. Wanneer ze is uitgerekend is niet bekend. Ook laat ze nog niets los over het geslacht van de kleine spruit.



In september stapte Nienke en Resley in het huwelijksbootje. Vorig jaar mei ging Resley op zijn knieën voor Nienke op een bootje in Dubai. Resley schreef toen op Instagram dat Nienke meteen vol overtuiging ja zei, ‘nog voor ze de ring had gezien’.