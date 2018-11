Nienke Plas pakt miljoen views: Ik ga nu helemaal voor de muziek

De vlogster en tegenwoordig zangeres zou ‘zich vrijwillig laten wegstemmen’, maar dan plotseling stiekem Robin eruit wippen. Daarbij had ze wel de hulp van Gregory Sedoc nodig. Die kreeg ze niet. ,,Toch heb ik genoten van deze aflevering”, zegt ze, ,,het was het proberen waard.”

Was je boos op Gregory?

,,Welnee. Hij dacht waarschijnlijk: ik zit nu bij een groep waarbij ik meer kans heb om verder te komen. Hij ging voor zichzelf en zekerheid, dat snap ik, maar hij zei nog wel - en dat is niet uitgezonden - ‘ik vind het mooi van Nienke dat ze mij nog een ronde verder gunt’. Toen dacht ik wel: ‘Hey gozer, je hebt even niet opgelet’. Ik gun iedereen een ronde verder, maar mezelf meer dan jij, haha. Een vage dude. Of hij doet net alsof hij het niet begrijpt, of hij is superslim.”

Gek was het niet: als Gregory tegen het plannetje van Laurie, Jan en Robin was ingegaan zou hij het volgende slachtoffer geweest, want die zou hij dan hebben verraden. Nu heeft hij alle kans.

,,Weet ik niet. Wij hadden Loiza ook weer terug, hè. Dan waren wij weer met z’n drieën geweest en had ik het nog niet zo geweten, hoor.”

Hoe kijk je terug op Expeditie Robinson?

,,Met heel veel plezier. Ik zou zó weer meedoen. Jezelf uitdagen, het spel spelen, al kwam ik er te laat achter dat je veel tactischer moet zijn. En de proeven natuurlijk, al had ik veel moeite met die evenwichtsbalk. Geen idee waar dat aan lag, want in Nederland lukte het me wel op die balk. Schijnt toch met het gewichtsverlies te maken te hebben.”

Volledig scherm Nienke in Robinson. © RTL

Hoeveel kilo ben je afgevallen?

,,Viel mee, drieënhalve kilo maar, al heeft dat best nog impact op een lijf van één meter 69. Toch viel het met de honger wel mee.”

Je was net vegetariër geworden in maart…

,,Voor mezelf, niet voor een of andere organisatie. Maar voor Robinson heb ik het even geparkeerd. Daar is al het eten belangrijk.”

Wat viel het meeste tegen?

,,Slapen. Dat ging gewoon niet. Die nachten zijn pittig.”

Als vlogster edit jij zelf ook veel. Hoe heb je naar jezelf teruggekeken?

,,Het is fijn dat vrienden van me hebben gezegd: dit ben jij Nienke. Ik ben mezelf gebleven en heb me niet interessanter voorgedaan. Een mooi compliment, want je zit later toch te denken: wat heb ik gezegd, hoe heb ik gedaan? En je kunt jezelf met twee, drie opmerkingen helemaal van kant maken.



,,Als je kijkt naar Laurie. Zij zal misschien wel eens gedacht hebben: lekker hoe ze dat allemaal geëdit hebben... Maar ja, ze heeft het wel allemaal gezegd. Een les dus, al is het overdreven hoe zij nu wordt afgeschilderd. Als een bitch, maar dat is helemaal niet zo. Ze is cynisch, maar ook erg humoristisch. En vergeet niet dat het spel is. Iedereen neemt Robinson wel extreem persoonlijk.”

De makers kunnen veel manipuleren. Zo zien we Steven en Dominique erop los flirten…

,,Die zijn natuurlijk ontzeeeettend verliefd, haha. Nee joh, er is geen romance, maar het is natuurlijk wel grappig om te speculeren. Moeten ze maar niet gaan dirty dansen in het water.”

Dit is de Expeditie van de opgevers. Heb jij daar ook aan gedacht?

,,Alleen de eerste nacht. Die kwam effe binnen. Zo heftig, zo brak was ik. En je weet: dit gaat het zijn, het gaat niet anders worden. De crew van Robinson zei toen: de eerste vijf nachten zijn het zwaarst, daarna wordt het beter, hou vol. Dat klopte.”

Oké, Robinson op tv is voorbij, maar daarbuiten ga je goed: je lanceerde je eerste single Vrijdag die meer dan 700 honderdduizend keren op Spotify gestreamd is en de videoclip die meer dan 1 miljoen keren bekeken is op YouTube. Je vlogt, acteert, presenteert, zingt en gaat in januari ook het theater in.

,,Het gaat lekker, doe van alles. Blijf vloggen, heb een gezin en bereid me voor op de theatertour, maar ik ga nu vol voor de muziek.”

Ga je ook optreden?

,,Op de finaleavond van Robinson in de Ziggo Dome, maar verder nog niet. Komt omdat ik nu één nummer uitgebracht heb. Voor boekingen of andere optredens moet je met meer komen. Daar gaan we aan werken.”

En je komt met merchandise… Wat wordt het?

,,Kan ik niet zeggen, maar het wordt heel tof. Een item dat niet voor de hand ligt, maar waarbij je denkt: dat hoort bij Nienke Plas.”