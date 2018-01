Nienke raakt koele Anouk: 'Ik dacht: misschien moet ik ongesteld worden'

De onderwijsassistente uit het Limburgse Horst bracht in de knock-outs de ballad Turning Tables van Adele ten gehore. ,,Dit was wel effe heel erg goed'', jubelde Ali B na haar optreden. ,,Je blijft maar ontwikkelen en beter worden.'' Ook Miss Montreal-frontvrouw Sanne Hans was onder de indruk. Ze had plechtig commentaar opgeschreven, maar gaf toch uit haar hoofd een reactie. ,,Jij doet wat je bent en dat hoor ik gewoon terug in je zang'', begon Sanne. ,,En dat is zo bijzonder. Dat is het mooiste wat je als zangeres kunt hebben.''



Nienkes coach Anouk, normaal niet scheutig met complimenten, was tot haar eigen verbazing zelf nog het meest enthousiast. ,,Ik kreeg echt kippenvel en een brok in mijn keel'', zei Anouk. ,,Je hebt me echt geraakt. Eerst dacht ik nog: misschien moet ik ongesteld worden, dat ik zo emotioneel ben. Ik moest echt effe rekenen, want ik ben dat niet gewend. Ik vind echt dat je het onwijs goed hebt gedaan.''



Na haar opvallend zachtaardige commentaar stond collega-coach Ali op om de Haagse rockdiva een knuffel te geven. Die actie had niet het gewenste resultaat; de zangeres moest alleen maar lachen. ,,Hij denkt: ik ga proberen die tranen los te krijgen. Het gaat niet gebeuren.''