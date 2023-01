Niet alleen Stefano Keizers heet eigenlijk anders: ook deze BN'ers hebben een andere naam

met quizGaat er een belletje rinkelen bij de naam Gover Meit? Nee? Niet heel gek: deze cabaretier is vooral bekend onder zijn pseudoniem Stefano Keizers. De komiek maakte gisteren bekend afstand te willen nemen van die naam . Er zijn nog tal van andere BN’ers die een alter ego hebben en in werkelijkheid heel anders heten. Een overzicht.

De uitgebreide toelichting lees je onder de quiz.

Thomas Berge

Op 25 januari 1990 wordt Chiel Ottink in Enschede geboren. Wat die naam met onderstaande foto te maken heeft? Nou, Chiel Ottink is vooral bekend onder zijn pseudoniem Thomas Berge. Er werd in zijn jeugd voor die artiestennaam gekozen om in de toekomst in navolging van onder anderen Heintje en Jan Smit een aandeel in de Duitse muziekwereld te veroveren. En dus staat Ottink eigenlijk te boek als zanger Thomas Berge.

Volledig scherm Thomas Berge © ANP / ANP Kippa

Glennis Grace

Het is zo’n naam waar je in ieder land mee kunt doorbreken: het bekt lekker en is te onthouden. Maar wie een beetje onderzoek doet, ontdekt dat de Amsterdamse zangeres in werkelijkheid Glenda Hulita Elisabeth Batta heet. Dat klinkt opeens een stuk minder internationaal.

Volledig scherm Glennis Grace © Brunopress

Lee Towers

Hij werd in 1975 door Willem Duys geïntroduceerd als de zingende kraanmachinist uit Rotterdam, maar in werkelijkheid was hij kraanmonteur. En zo is er nog iets dat eigenlijk anders is als het om de zanger gaat: zijn naam. Lee Towers kwam in 1964 namelijk ter wereld als Leendert Huijzer.

Volledig scherm Lee Towers © Brunopress

André van Duin

Het komt voor velen als een complete verrassing: André van Duin heet in werkelijkheid Adrianus Marinus Kyvon. De Rotterdamse cabaretier koos echter voor het pseudoniem André van Duin in de veronderstelling dat het publiek hem dan serieuzer zou nemen. Dat was overigens niet de eerste keer dat Van Duin zijn naam veranderde. Zijn oorspronkelijke achternaam is Koot, maar die werd door hem en zijn vader als onwelvoeglijk ervaren en daarom in 1966 bij koninklijk besluit veranderd in Kyvon.

Volledig scherm André van Duin © Brunopress

Patty Brard

Polderdiva Patty Brard is al jaren een gezicht in de showbizz, maar weinig mensen weten dat haar echte naam Petula Louise Brard is. Ze werd vernoemd naar de Engelse zangeres Petula Clark, maar daar was Brard niet bepaald blij mee. Sterker: ze vond het zelfs vreselijk en wilde daarom door het leven gaan als Patty. ,,Ja, Petula was natuurlijk verschrikkelijk. Het was een topzangeres. Maar ja, wil je haar naam?”, zei ze er eerder over in Linda’s Zomerweek.

Volledig scherm Patty Brard © Brunopress

Gordon

Vrijwel iedereen kent hem als Gordon, maar dat is niet zijn echte naam. De presentator heet voluit Cornelis Willem Heuckeroth. Waarom hij ooit voor de naam Gordon heeft gekozen is niet duidelijk, maar het leverde hem in ieder geval wel een naam op die weinig mensen zullen vergeten. Al zal hij dat vooral te danken hebben aan zijn grappen, muziek én vele tv-optredens.

Volledig scherm Gordon Heuckeroth © BrunoPress/ArjoFrank Fotografie

Waylon

Bij de naam Willem Bijkerk zal niet bij iedereen een lampje gaan branden. Bij de naam Waylon waarschijnlijk wel. De zanger maakte in de jaren negentig carrière als de jongste countryzanger van Nederland, maar brak pas echt door na zijn deelname aan Holland’s Got Talent. Daar behaalde hij de tweede plek. Zijn inspiratiebron voor het pseudoniem Waylon? Countryzanger en gitarist Waylon Jennings.

Volledig scherm Waylon © Brunopress

Bobbi Eden

Voormalig pornoactrice Bobbi Eden kwam eigenlijk ter wereld als Priscilla Hendrikse. Haar carrière begon met naaktfoto’s in een blad voor mannen, maar toen ze in een webcamhuis ging werken besloot de Haagse blondine dat te doen onder een alter ego, Bobbi Eden dus.

Volledig scherm Bobbi Eden © Brunopress

George Baker

Het is een naam die internationale allure heeft, maar wél een pseudoniem. George Baker heet namelijk Hans Bouwens in het echte leven. In een interview met de Volkskrant legt de Little Green Bag-zanger uit dat hij van mening was dat zijn oorspronkelijke naam hem niet ver zou brengen in de muziekindustrie. ‘Het is niet zo dat ik een artiestennaam koos om op het podium iemand anders te worden, maar het hielp er wel bij. George is zelfverzekerder dan Hans: meer een druktemaker die het middelpunt wil zijn.’

Volledig scherm George Baker © Robert Meerding

Tooske Ragas

Tooske Ragas heet eigenlijk helemaal geen Tooske, maar Antonia Grietje Breugem. Wie had dat gedacht? De zangeres, actrice en presentatrice trouwde in 2005 met acteur Bastiaan Ragas en nam toen ook afscheid van haar meisjesnaam Breugem.

Volledig scherm Tooske Ragas © Brunopress

