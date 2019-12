Niet La Casa de Papel of Stranger Things, maar Undercover populairst op Netflix

De Netflix-serie, waarin Tom Waes, Anna Drijver en Frank Lammers de hoofdrollen vertolken, was in 2019 de populairste titel van het volledige aanbod in Nederland. Inmiddels is er een tweede seizoen aangekondigd, dat op dit moment gedraaid wordt. De serie maakt een sprong in de tijd en zal een jaar na de gebeurtenissen uit het eerste seizoen verdergaan. Of Frank Lammers terugkeert als Ferry Bouman is nog onduidelijk. De serie zal in het voorjaar van 2020 te zien zijn.



De films 6 Underground en Murder Mystery staan respectievelijk op de tweede en derde plaats in de lijst met meest gestreamde titels. Het derde seizoen van de Spaanse show La casa de papel staat op de vierde plek in het rijtje. De reeks is na Undercover dus de meest gestreamde serie op het platform. De serie The Witcher staat op de vijfde plaats. Ook Sex Education, de derde reeks van Stranger Things en When they see us staan in de lijst van meest gestreamde series op Netflix in Nederland.



Op filmvlak kozen kijkers naast 6 Underground en Murder Mystery ook massaal voor titels als The Irishman, Triple Frontier, Isn't It Romantic en The Perfect Date.



Netflix baseert deze lijsten op accounts die minstens twee minuten van een serie, film of special hebben gekeken binnen de eerste 28 dagen dat ze op het streamingplatform stonden in 2019.