Niet zoenen of vechten op de filmset: is dat vol te houden?

Op de filmset van de nabije toekomst zal vrijwel iedereen op zijn smartphone turen. Of het nu de hoofdrolspeler is, de locatiescout, de gaffer, de dialectcoach, de regisseur of de stuntdouble; iedereen moet via een app, in het leven geroepen door de Dutch Academy For Film, bepalen wat uit hoofde van zijn functie wel of niet is toegestaan.