Nieuw album Anouk biedt meer argumenten voor dan tegen

video Dit zijn de winnaars van het 53ste Televizier-Ring Gala

1:27 In een volle AFAS Live in Amsterdam zijn vanavond de prijzen van de Televizier uitgereikt. De grote winnaar van de avond is Beau van Erven Dorens. Hij won zowel de Zilveren Televizier-Ster voor beste presentator en de Televizier-Ring met Beau Five Days Inside.