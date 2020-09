Nieuw boek Rachel Hazes komt volgend jaar juni uit

Waar haar eerste boek, Typisch André, inging op het leven van haar overleden man, zal het tweede boek meer gaan over het leven van Rachel na het overlijden van de volkszanger. Verder heeft Rachel nog weinig prijsgegeven over het boek.



De weduwe van Hazes heeft het afgelopen jaar in Barcelona hard aan het boek gewerkt. Haar man zou op 30 juni 2021 zijn 70e verjaardag hebben gevierd. Hij overleed in september 2004, op 53-jarige leeftijd.



Rachels eerste boe is 15 jaar geleden uitgekomen en is een bestseller geweest. In dit boek beschrijft ze de periode van haar huwelijk met de volkszanger.