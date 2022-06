Nieuw op Netflix deze week: Pete Davidson, docu over Jennifer Lopez en Spiderhead

Series

God’s favorite idiot - seizoen 1

Na de Netflix-film Thunder force werkt Melissa McCarthy opnieuw samen met echtgenoot Ben Falcone. In de comedyserie God’s favorite idiot speelt Falcone de techneut Clark, die op een dag geraakt wordt door de bliksem. Kort daarna wordt hij benaderd door een engel die hem vertelt dat hij een belangrijke taak heeft.



You don’t know me - seizoen 1

De Britse serie You don’t know me vertelt het verhaal van Hero (Samuel Adewunmi), die de hoofdverdachte is van een moordzaak. Hij heeft bar weinig vertrouwen in zijn advocaat en besluit de touwtjes in eigen handen te nemen. Geheel zelfstandig probeert Hero de rechter en de jury te overtuigen van zijn onschuld.



Pete Davidson Presents: the best friends

In de stand-upcomedyspecial Pete Davidson Presents: the best friends grapt voormalig SNL-ster Pete Davidson over geruchten, gratis vluchten en zijn veelbewogen jaar. Hij nodigt zijn vrienden uit op het podium voor humor en muziek.



Films

Jennifer Lopez: Halftime

Jennifer Lopez geeft een uniek kijkje in haar leven. De zangeres bereidt zich voor op het grootste optreden van haar leven en lijkt met de film Hustlers eindelijk gewaardeerd te worden als actrice. Ondanks het succes worstelt ze met de bakken kritiek op haar talent en uiterlijk, maar nu ze de 50 is gepasseerd, zit Jennifer veel lekkerder in haar vel en kijkt ze positief naar de toekomst.



Spiderhead

Chris Hemsworth is voor de verandering te zien als schurk. In Spiderhead speelt hij een wetenschapper die in een afgelegen laboratorium experimenten uitvoert op gevangenen. Hij geeft hun drugs en kijkt wat het effect is op hun mentale gesteldheid. Een van die proefkonijnen is Jeff (Miles Teller). Hij wordt langzaam maar zeker tot waanzin gedreven.



Long shot

Charlotte Field (Charlize Theron) is uitgegroeid tot een van de meest invloedrijke vrouwen ter wereld. Ze is eigenlijk alles wat Fred Flarsky (Seth Rogen), een journalist, niet is. De twee zijn elkaars grootste tegenpolen. Het enige wat ze delen is dat zij vroeger zijn babysitter was én zijn grootste crush. Charlotte bereidt zich nu voor op het presidentschap, terwijl Fred plots in dienst komt als haar speechwriter.



Deze films en series verschenen ook op Netflix deze week:

