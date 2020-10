Nieuw programma Yvon Jaspers: Onze boerderij in Europa

Boer Willem en Canadese boer Riks te zien in boerderijs­erie Yvon Jaspers

5 augustus In het derde seizoen van Onze Boerderij, waarin Yvon Jaspers zich onderdompelt in het leven op de boerderij, duiken opnieuw oud deelnemers uit Boer Zoekt Vrouw op. Zo kletst de presentatrice bij met natuurboer Willem en boer Riks, die in Canada woont.