Nieuw seizoen Bed en Breakfast trekt 1,7 miljoen kijkers: ‘Een verademing’

Ruim 1,7 miljoen mensen stemden gisteravond af op de eerste aflevering van een gloednieuw seizoen van Bed en Breakfast . Een verademing om te zien in deze lastige tijd, stellen diverse kijkers. Het programma noteert een tweede plek in de top 25 best bekeken programma’s, zo blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.

Voor de eerste aflevering van het gloednieuwe seizoen reisden de kandidaten af naar Friesland en Alkmaar. Esther en Camille, die hun Bed en Breakfast in het Friese Workum hebben, mochten het spits afbijten en ontvingen Kees en Yvonne en dochter Sophie en haar moeder Hanneke. De Elfstedenkamer, waar Kees en Yvonne mochten overnachten, was in elk geval een goede zet. Kees deelde trots mee dat hij de Elfstedentocht maar liefst twee keer had geschaatst.

De aflevering werd afgesloten in Alkmaar, waar Sophie en Hanneke trots hun gasten ontvingen. Moeder en dochter pakten het wat anders aan: er werden veganistische en vegetarische gerechten als bananenbrood en soyajoghurt als ontbijt geserveerd. Ook het uitje had een bijzonder doel: tijdens het suppen in de Noord-Hollandse grachten droegen de deelnemers hun steentje bij aan de natuur door allerlei plastic en ander zwerfvuil uit het water te vissen.



De winst van de aflevering ging naar Sophie en Hanneke. Moeder en dochter kregen 116 procent van de vraagprijs van hun gasten. De twee werden op de voet gevolgd door Yvonne en Kees, met 115 procent van de vraagprijs.



Voor sommige kijkers thuis was de aftrap van het nieuwe seizoen overigens een welkome afleiding. ‘Wat een verademing in deze crisistijd’ en ‘In tijden van corona is de kneuterigheid van #benb een verademing’, is een greep uit de reacties.

Volledig scherm Suppen in Bed en Breakfast © NPO

Concurrentie

Andere programma’s die het gisteravond goed deden waren onder meer The Voice Kids, waarin de 13-jarige Merle ‘rasentertainers’ Brandon en Sam naar huis zong. Het zangprogramma trok 1.430.000 kijkers. Talkshow Op1 wist 1.278.000 mensen te boeien en Erica op Reis was goed voor 1.253.000 nieuwsgierigen. Het Achtuurjournaal was de winnaar van de avond met 2.462.000 kijkers.

Ruben v Koningsveld on Twitter In tijden van corona is de kneuterigheid van #benb een verademing. Een te donker croissantje, een douchedeur die niet goed werkt, een loslatende deurkruk. Dat waren vroeger de problemen!!! Topshow!