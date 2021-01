Nieuw seizoen Chateau Meiland dit voorjaar op de buis

De exacte startdatum is nog niet bekend. De nieuwe reeks zal in het teken staan van de verhuizing van Frankrijk naar Hengelo, waar de kasteelfamilie overigens na een half jaar alweer weggaat door problemen met de gemeente. Oorzaak is gedoe rond het bestemmingsplan. Erica Meiland verwees over het verloop hiervan al naar het vijfde seizoen van Chateau Meiland. ,,Daarin gaan jullie zien hoe het allemaal zit”, was haar enige commentaar.