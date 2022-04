Nieuw seizoen College Tour trapt af met 408.000 kijkers

Tim Hofman bleef bewust stil na geruchtma­ken­de Boos-uitzending over The Voice

Tim Hofman heeft zich de afgelopen maanden bewust niet uitgelaten over de veelbesproken aflevering van zijn onlineserie Boos waarin de misstanden bij The Voice of Holland aan het licht kwamen. De presentator wilde niet dat het over hem zou gaan en ‘ruimte scheppen’ voor het verhaal van de slachtoffers.

23 april