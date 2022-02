Nieuw seizoen De Bachelor als Valentijnsverrassing nu al te zien

video Tien jaar na ongeluk prins Friso: ‘Ze leven door, zo goed en zo kwaad als het gaat’

Tien jaar na het dodelijke ski-ongeval van prins Friso blijft het verdriet schrijnen, ook in het Oostenrijkse dorpje Lech. Deze site trok naar de Alpen, voor een verslag over poedersneeuw, lawines en de gevonden ski van de betreurde prins. ,,Dat ze nog elk jaar terugkomen is een teken van kracht.’’

