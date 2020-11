Nieuw seizoen Flikken Maastricht vanaf januari te zien

Eva van Dongen (Angela) en Floris Wolfs (Victor Reinier) zijn vanaf 8 januari wekelijks te zien op NPO 1. Dat maakt de actrice bekend via haar Instagram Story. Ze plaatste een donkere foto met daarop de datum. Ook plaatste ze een foto van haar karakter Angela, waarbij ze schreef: ,,En zij is er ook weer bij".

Het laatste seizoen eindigde niet heel best. Te zien was hoe Wolfs achterbleef in een brandend huis. Eva was in handen van mensenhandelaren.