Nieuw seizoen The Voice of Holland begint met 1,7 miljoen kijkers

Getijden­boek blijkt 100.000 euro waard bij Tussen kunst en kitsch

In de aflevering van Tussen kunst en kitsch is vanavond een topvondst gedaan. Een getijdenboek uit 1488, ook wel gebedenboek genoemd, is getaxeerd op een waarde van 100.000 euro. Het komt daarmee op een gedeelde vijfde plek van hoogst getaxeerde objecten in de geschiedenis van het programma, dat al sinds 1984 op tv is.

5 januari